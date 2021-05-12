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Болгария - Первая лига 19:30 ЦСКА С 0 Лудогорец 0 П1 1.92 Х 3.80 П2 3.40
Италия - Серия А 19:30 Кальяри 0 Фиорентина 0 П1 2.36 Х 3.10 П2 3.40
Греция - Суперлига 19:30 Астерас 0 АЕК Афины 0 П1 3.60 Х 3.50 П2 2.04
Греция - Суперлига 19:30 Олимпиакос 0 ПАОК 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
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Испания - Примера 21:00 Сельта 0 Хетафе 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.70
Испания - Примера 21:00 Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
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Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Специя 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Милан 0 П1 4.50 Х 4.00 П2 1.77
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Парма 0 П1 1.27 Х 6.20 П2 11.5
Италия - Серия А 21:45 Интер М 0 Рома 0 П1 1.60 Х 4.50 П2 5.30
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Дженоа 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.30
Италия - Серия А 21:45 Аталанта 0 Беневенто 0 П1 1.17 Х 7.90 П2 18.0
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Испания - Примера 23:00 Атлетико М 0 Реал Сосьедад 0 П1 1.69 Х 3.90 П2 5.60
12 мая 16:59
автор: Виктор Шарафудинов

Женская сборная России начала подготовку к чемпионату Европы без главного тренера

Турнир пройдет в Испании и Франции с 17 по 27 июня.

Женская сборная России начала подготовку к чемпионату Европы без главного тренера Александра Ковалева и двух баскетболисток.

Как сообщает сайт Российской федерации баскетбола, сегодня в подмосковном Новогорске стартовал тренировочный сбор национальной команды, который продлится до 25 мая. Далее в планах по подготовке к чемпионату Европы товарищеский турнир в Стамбуле и контрольные матчи в Белграде и Минске.

В связи с требованиями медицинского протокола тем, кто приехал из других городов предписан удлиненный карантин и сдача двух ПЦР-тестов вместо одного. По этой причине пришлось изолироваться двум баскетболисткам Анне Буровой и Марине Голдыревой, главному тренеру Александру Ковалеву и врачу Забиде Магомедовой. В данный момент 16 игроков тренируются под руководством ассистентов Ковалева Александра Васина и Дмитрия Шумихина.

Состав женской сборной России выглядит следующим образом:

Защитники: Анна Буровая («Динамо» К), Марина Голдырева («Динамо» Н), Елизавета Комарова («Надежда»), Дарья Курильчук («Енисей»), Ксения Левченко («Спарта энд К»), Екатерина Федоренкова (НИКА);

Форварды: Аделина Абайбурова («Енисей»), Нина Глонти (МБА), Дарья Игнатова («Спарта энд К»), Александра Марченкова (НИКА), Раиса Мусина («Динамо» К), Камилла Огун («Намюр», Бельгия), Дарья Репникова («Спарта энд К»), Анастасия Шилова («Надежда»);

Центровые: Мария Вадеева (УГМК), Валентина Кожухарь («Спарта энд К»), Елизавета Шабанова («Динамо» К), Александра Штанько (МБА).

Чемпионат Европы пройдет в испанской Валенсии и французском Страсбурге с 17 по 27 июня. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Чехии, Хорватии и Франции.

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