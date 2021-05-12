Женская сборная России начала подготовку к чемпионату Европы без главного тренера Александра Ковалева и двух баскетболисток.

Как сообщает сайт Российской федерации баскетбола, сегодня в подмосковном Новогорске стартовал тренировочный сбор национальной команды, который продлится до 25 мая. Далее в планах по подготовке к чемпионату Европы товарищеский турнир в Стамбуле и контрольные матчи в Белграде и Минске.

В связи с требованиями медицинского протокола тем, кто приехал из других городов предписан удлиненный карантин и сдача двух ПЦР-тестов вместо одного. По этой причине пришлось изолироваться двум баскетболисткам Анне Буровой и Марине Голдыревой, главному тренеру Александру Ковалеву и врачу Забиде Магомедовой. В данный момент 16 игроков тренируются под руководством ассистентов Ковалева Александра Васина и Дмитрия Шумихина.

Состав женской сборной России выглядит следующим образом:

Защитники: Анна Буровая («Динамо» К), Марина Голдырева («Динамо» Н), Елизавета Комарова («Надежда»), Дарья Курильчук («Енисей»), Ксения Левченко («Спарта энд К»), Екатерина Федоренкова (НИКА);