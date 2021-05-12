Главный тренер «Баварии» может возглавить ЦСКА

Следующим главным тренером московского ЦСКА может стать Андреа Тринкьери.

Sportnado сообщает, что 52-летний итальянец не спешит продлевать контракт с мюнхенской «Баварии», поскольку ждет завершения «Финала четырех» Евролиги. По сведениям источника, от исхода матчей в Кельне будет зависеть судьба дальнейшего сотрудничества ЦСКА и тренера Димитриса Итудиса.

Если грек покинет московский клуб, то его преемником, скорее всего, станет именно Тринкьери.

Стоит отметить, что в сезоне-2013/14 итальянец работал с казанским УНИКСом, а главным тренером «Баварии» был назначен в прошлом году.

Итудис возглавляет команду ЦСКА с 2014 года.