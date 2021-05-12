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12 мая 22:01
автор: Максим Скороходов

Руководство и игроки УНИКСа перечислят деньги пострадавшим в Казани

Помимо этого в фонд Красного Креста будет перечислена вся выручка первого четвертьфинального матча против «Зелены-Гуры».

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал, что руководство и игроки клуба внесут пожертвования пострадавшим во вчерашней трагедии в Казани.

«К выручке от проданных билетов мы добавим свои деньги. Руководство, игроки. Мы в течение дня не афишировали это, траур, пиариться ни к чему. День в Казани такой, что не до возгласов. Все скромно, на игре не было ни группы поддержки, ни привычной музыки, ничего. Выиграли и выиграли. Дай бог, чтоб не повторилось подобное нигде и никогда», - приводит слова Богачева ТАСС.

Напомним, что сегодня УНИКС обыграл польскую «Зелену-Гуру» со счетом 87:60.

источник: ТАСС
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