Пострадавшие в ДТП баскетболистки получат от РФБ более двух миллионов рублей

Российская Федерация Баскетбола объявила, что семьи пострадавших в результате ДТП баскетболисток из Волгограда получат 2 625 000 рублей, причем 1 257 448 рублей были собраны на добровольной основе в течение двенадцати дней.

Семьи погибших баскетболисток получат по 300 000 рублей, пострадавших - по 125 000 рублей.

Напомним, что трагедия произошла в Ставропольском крае на трассе Светлоград — Ставрополь Грачевского района рядом с поселком Ямки. Микроавтобус с баскетбольной командной из школы олимпийского резерва №2 столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибли пять человек, девять - были госпитализированы.