«Зенит» вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ, выиграв серию против «Пармы»

БК «Зенит» стал первым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ, выиграв серию у «Пармы» со счетом 2-0.
Сегодня, 13 мая во второй игре четвертьфинальной серии команда из Перми проиграла сопернику из Санкт-Петербурга на своей площадке со счетом 62:98 (10:12, 20:27, 24:24, 8:25).
Форвард гостей Алекс Пойтресс набрал 16 очков, а разыгрывающий Кевин Пангос оформил дабл-дабл (11 очков и 13 результативных передач).
В составе «Пармы» 15 очков набрал центровой Эурелиюс Жукаускас.
Напомним, 11 мая «Зенит» обыграл «Парму» в Санкт-Петербурге со счетом 86:66.