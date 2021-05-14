Димитрис Итудис: Игроки ЦСКА очень плохо бросали, а нужна максимальная концентрация

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение во второй игре четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

После домашней победы 84:59 армейцы уступили нижегородцам в гостях 72:76. Решающий третий матч состоится в Москве 15 мая.

«К сожалению, для моей команды, мы сегодня очень плохо бросали, – цитирует пресс-конференцию Итудиса «РИА Новости». – Несмотря на то, что мы выиграли подбор под щитом хозяев, мы совершали очень много потерь, особенно во второй половине. 14 промахов с линии штрафных в одной игре – это слишком много.

Когда ты имеешь +5 в ключевой момент в важном матче и дважды теряешь мяч – это недопустимо. Нужна максимальная концентрация. В первом матче мы были сильнее «Нижнего Новгорода», сегодня мы выглядели не столь слаженно, особенно в нападении, не всегда принимали правильные и умные решения».

Стоит отметить, что в полуфинал плей-офф уже пробились «Локомотив-Кубань» и «Зенит».