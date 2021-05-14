Зоран Лукич: «Нижний Новгород» может выглядеть еще лучше, будем бороться с ЦСКА в третьей игре

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу своей команды во второй игре четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА (76:72).

«Ребята показали потрясающую самоотдачу, огромную энергию, – цитирует Лукича пресс-служба нижегородского клуба. – Если помните, в первом матче в Москве мы держались рядом с ЦСКА более 29 минут, потом рассыпались.

Ключевой момент, который нам необходимо срочно исправить – это начать контролировать свой щит. ЦСКА нас просто унес в этом компоненте сегодня – взяли 24 подбора в нападении. Если такое повторится в третьей игре, у нас нет шансов. Работаем над дисциплиной, улучшаем детали и постараемся быть максимально достойным соперником в третьей встрече серии. Я надеюсь, что наша команда может выглядеть еще лучше. Не забывайте, что часть игроков находится не в форме из-за некоторых моментов. Но мы точно будем бороться, мы боремся во всех играх».

После поражения в гостях 59:84 «Нижний Новгород» сравнял счет в серии до двух побед. Решающий матч пройдет в Москве 15 мая.