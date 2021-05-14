Баскетболисты, выступающие в чемпионате Израиля, призвали остановить сезон из-за войны

Баскетболисты-легионеры призывают досрочно завершить сезон-2020/2021 в чемпионате Израиля из-за обострения конфликта между государством и Палестиной, сообщает Eurohoops.

Как отмечается в источнике, среди подписавших текст обращения – бывшие игроки ЦСКА Джереми Парго, который теперь выступает в «Маккабби» (Рион-Ле-Цион), и Отелло Хантер, ныне защищающий цвета «Маккаби» (Тель-Авив). На настоящий момент чемпионат приостановлен. Дальнейшая судьба сезона станет известна по итогам заседания правления израильской лиги, которое состоится сегодня, 14 мая.

Напомним, ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась 10 мая после столкновений, произошедших между палестинцами и израильскими полицейскими в двух районах Восточного Иерусалима. В настоящее время между сторонами происходят ракетные обстрелы.