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14 мая 08:52
автор: Евгений Лиманский

Баскетболисты, выступающие в чемпионате Израиля, призвали остановить сезон из-за войны

Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмениваться атаками.

Баскетболисты-легионеры призывают досрочно завершить сезон-2020/2021 в чемпионате Израиля из-за обострения конфликта между государством и Палестиной, сообщает Eurohoops.

Как отмечается в источнике, среди подписавших текст обращения – бывшие игроки ЦСКА Джереми Парго, который теперь выступает в «Маккабби» (Рион-Ле-Цион), и Отелло Хантер, ныне защищающий цвета «Маккаби» (Тель-Авив). На настоящий момент чемпионат приостановлен. Дальнейшая судьба сезона станет известна по итогам заседания правления израильской лиги, которое состоится сегодня, 14 мая.

Напомним, ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась 10 мая после столкновений, произошедших между палестинцами и израильскими полицейскими в двух районах Восточного Иерусалима. В настоящее время между сторонами происходят ракетные обстрелы.

источник: Eurohoops.net
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