«Химки» могут не выступить в следующем сезоне Единой лиги ВТБ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что «Химки» могут прекратить выступление в Единой лиге ВТБ и примут участие в соревновании рангом ниже.

«Химки» - коммерческий клуб, и его проблемы известны. У нас же есть полностью вся система подготовки, училище олимпийского резерва. Если в следующем году не будет привычного нам клуба «Химки» в Единой лиге ВТБ, то мы создадим в области и будем играть - не соревнования Единой лиги, но на ступеньку пониже.

Но в любом случае все наши спортсмены, которые проходят подготовку в училищах, спортшколах, будут принимать участие в соревнованиях», - приводит слова Терюшкова ТАСС.

Напомним, что в феврале Евролига временно запретила «Химкам» регистрировать новых игроков из-за нарушений правил финансового fair play. Помимо этого, сообщалось о задержках в выплате зарплаты игрокам и сотрудникам клуба.

Добавим, в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ подмосковный клуб вылетел в 1/4 финала плей-офф, уступив «Локомотиву-Кубани» в серии до двух поражений (0:2). Также »Химки» заняли последнее место в регулярном чемпионате Евролиги.