Кущенко - о финансовых проблемах «Химок»: Единая лига ВТБ будет еще тщательнее проверять клубы

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал тяжелое финансовое положение «Химок» и отметил сотрудников клуба за участие в обеспечении деятельности команды в этом сезоне.

«Проблемы «Химок» в этом сезоне не секрет. Хочется отметить менеджмент клуба, работников. При серьезных финансовых трудностях команда смогла выступать на два фронта - в Единой лиге ВТБ и в Евролиге и завершить сезон.

Мы надеемся, что клуб сумеет успешно разрешить трудности, с которыми столкнулся. Но это будет еще одним уроком для нас, и Единая лига ВТБ будет еще более тщательно проверять финансовые гарантии команд-участников перед началом каждого сезона», - приводит слова Кущенко ТАСС.

Напомним, что в феврале Евролига временно запретила «Химкам» регистрировать новых игроков из-за нарушений правил финансового fair play. Помимо этого, сообщалось о задержках в выплате зарплаты игрокам и сотрудникам клуба.

Добавим, в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ подмосковный клуб вылетел в 1/4 финала плей-офф, уступив «Локомотиву-Кубани» в серии до двух поражений (0:2). Также »Химки» заняли последнее место в регулярном чемпионате Евролиги.