Очередной трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Кливленд»

Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук помог своей команде обыграть «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 120:105 (31:33, 27:23, 33:20, 29:29).

32-летний игрок записал на свой счет 21 очко, 12 подборов и 17 передач, оформив 183-й трипл-дабл за карьеру. Напомним, 11 мая он превзошел по этому показателю рекорд НБА, установленный в 1974 году Оскаром Робертсоном, в копилке которого значился 181 трипл-дабл.

Добавим, что «Вашингтон» после сегодняшней победы обеспечил себе место в турнире плей-ин. Команда занимает десятое место в Восточной конференции, одержав 33 победы и потерпев 38 поражений.