«Эта игра сродни финалу». Итудис - о третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями перед предстоящим третьим четвертьфинальным матчем Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Эта игра сродни финалу. Счет в серии равный, соперник играет жестко. Мы довольно плохо бросали, как трехочковые, так и штрафные, и этого больше не повторится. Мы настроены и решительны, знаем, что нужно делать, и будем это делать сегодня», - приводит слова специалиста пресс-служба армейцев.

Напомним, что встреча ЦСКА - «Нижний Новгород» состоится сегодня, 15 мая. Начало игры - в 15.00 по московскому времени. Победитель выйдет в полуфинал, где сразится с петербургским «Зенитом».