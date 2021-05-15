«Самара» может вступить в Единую лигу ВТБ

Руководство БК «Самары» на прошлой неделе провело встречу с губернатором области Дмитрием Азаровым на тему возможного вступления в Единую лигу ВТБ в сезоне-2020/21. Азаров поддержал идею подачи заявки. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Как пишет источник, заявка «Самары» не рассматривалась из-за отсутствия вместительной арены. В августе должен быть сдан в эксплуатацию многофункциональный Дворец спорта, который рассчитан на семь тысяч болельщиков. Если стадион не получится достроить к началу сезона, то лига может пойти навстречу и составить календарь таким образом, чтобы самарский клуб провел первые шесть-семь матчей на выезде.

Отметим, что за два последних сезона команда Камо Погосяна выиграла Кубок России и дважды взяла золото Суперлиги.