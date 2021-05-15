Ватутин - о выходе ЦСКА в полуфинал Единой лиги: Встревожен качеством игры перед серией с «Зенитом»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал игру армейцев в серии четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (2-1).

«У «Нижнего» великолепная команда, не первый год Лукич делает боеспособный коллектив, и перед ними всеми можно снять шляпу, что навязали нам такую борьбу. В понедельник мы летим в Петербург на матч с «Зенитом» - понятно, что мы встревожены качеством игры, но об этом пусть тренерский штаб думает», — приводит ТАСС слова руководителя столичного клуба.

Напомним, что в полуфинале Единой лиги ЦСКА сыграет с «Зенитом», который стал победителем регулярного чемпионата.

Первый матч пройдет 17 мая в Санкт-Петербурге.