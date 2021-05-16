Брайант посмертно включен в Зал славы баскетбола (видео)

Экс-игрок «Лейкерс» Коби Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Об этом сообщает официальный сайт НБА.

В США состоялась официальная церемония, во время которой в Зал славы также были включены чемпионы НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, менеджер Патрик Бауман.

Отметим, что имена тех, кто войдет в Зал славы, были объявлены еще в 2020 году. Церемония награждения должна была состояться в августе этого года, но была перенесена из-за пандемии.