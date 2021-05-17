«Лейкерс» не пробились в плей-офф, «Юта» выиграла регулярный чемпионат

В заключительном матче регулярного сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл в гостях «Нью-Орлеан Пеликанс» со счетом 110:98.

Эта победа не помогла «Лейкерс» пробиться в плей-офф, команда заняла седьмую позицию, так как «Портленд Трэйл Блэйзерс» тоже одержал победу над «Денвером» (132:116).

Таким образом, «Портленд» и «Денвер» сыграют в первом раунде плей-офф, а действующие чемпионы НБА из Лос-Анджелеса встретятся в плей-ин с «Голден Стэйт Уорриорз».

Помимо этого стал известен победитель регулярного чемпионата. Им стала «Юта Джаз», которая в заключительном матче обыграла «Сакраменто Кингз» (132:116).

Определились все пары плей-офф и плей-ин: