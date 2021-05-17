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17 мая 08:40
автор: Степан Шереметьев

«Лейкерс» не пробились в плей-офф, «Юта» выиграла регулярный чемпионат

Стали известны все пары плей-офф и плей-ин.

В заключительном матче регулярного сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл в гостях «Нью-Орлеан Пеликанс» со счетом 110:98.

Эта победа не помогла «Лейкерс» пробиться в плей-офф, команда заняла седьмую позицию, так как «Портленд Трэйл Блэйзерс» тоже одержал победу над «Денвером» (132:116).

Таким образом, «Портленд» и «Денвер» сыграют в первом раунде плей-офф, а действующие чемпионы НБА из Лос-Анджелеса встретятся в плей-ин с «Голден Стэйт Уорриорз».

Помимо этого стал известен победитель регулярного чемпионата. Им стала «Юта Джаз», которая в заключительном матче обыграла «Сакраменто Кингз» (132:116).

Определились все пары плей-офф и плей-ин:

Западная конференция

Плей-офф

«Денвер Наггетс» (3-е место) - «Портленд Трэйл Блэйзерс» (6);

«Лос-Анджелес Клипперс» (4) - «Даллас Маверикс» (5).

Плей-ин

«Лос-Анджелес Лейкерс» (7) - «Голден Стэйт Уорриорз» (8);

«Мемфис Гриззлис» (9) - «Сан-Антонио Сперс» (10).

«Финикс Санз» (2) в первом раунде плей-офф встретится с победителем пары «Лейкерс» - «Голден Стэйт». «Юта Джаз» (1) узнает соперника по постсезону, когда лучший в паре «Мемфис» - «Сан-Антонио» определит победителя с проигравшим в паре «Лейкерс» - «Уорриорз».

Восточная конференция

Плей-офф

«Милуоки Бакс» (3) - «Майами Хит» (6);

«Нью-Йорк Никс» (4) - «Атланта Хокс» (5).

Плей-ин

«Бостон Селтикс» (7) - «Вашингтон Уизардс» (8);

«Индиана Пэйсерс» (9) - «Шарлотт Хорнетс» (10).

«Бруклин Нетс» (2) в первом раунде плей-офф встретится с победителем пары «Бостон» - «Вашингтон». Лучший из пары «Индиана» - «Шарлотт» проведет серию с проигравшим в паре «Селтикс» - «Уизардс», а победитель из этого противостояния сыграет в первом раунде с «Филадельфией Севенти Сиксерс» (1).

Напомним, что плей-офф стартует 22 мая.

источник: Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)
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