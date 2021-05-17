Итудис продлил контракт с ЦСКА до 2023 года

Важно отметить, что минувшим летом мы подписывали трехлетние контракты с ключевыми игроками, а потому считаю справедливым дать Димитрису возможность внести необходимые корректировки и реализовать долгосрочные планы клуба».

«Мы тщательно проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что потенциал совместной с Димитрисом работы не исчерпан. С ним мы пробились в шесть «Финалов четырех» Евролиги, взяли два европейских титула и продолжаем показывать высокие результаты в любых обстоятельствах и во всех турнирах.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подписал с клубом новое соглашение до лета 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт команды.

«Скажу от всего сердца: для меня большая честь, что «Норникель», Андрей Ватутин, клуб ЦСКА доверили мне руководить командой на протяжении еще одного контрактного срока, искренне благодарю за эту возможность. В то же время, как прекрасно знают наши болельщики и клубный менеджмент, я чувствую себя обязанным защищать цвета ЦСКА, его историю и будущее.

На этой работе мы все продолжаем развиваться, я чувствую, что становлюсь лучшим тренером и человеком, это происходит благодаря сотрудничеству с менеджментом, игроками, штабом, всеми клубными сотрудниками. Обещаю, что продолжу усердно работать, привносить новые идеи и прикладывать много старания».

Напомним, что греческий специалист руководит армейской командой с лета 2014 года, что является самым длительным периодом в новейшей истории клуба.

Под руководством Итудиса команда дважды победила в Евролиге (2016, 2019), неизменно выходила в «Финал четырех» Евролиги, становилась лучшей в Единой лиге ВТБ и чемпионате России. В 2016-м и 2019-м Итудис получал призы имени Александра Гомельского как тренер года в Евролиге, он также трижды признавался лучшим среди коллег в Лиге ВТБ.

Отметим, в настоящее время Димитрис является лидером в истории ЦСКА по количеству побед в Евролиге. Под его руководством красно-синие выиграли 375 из 455 официальных матчей (82,4%).