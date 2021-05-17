Димитрис Итудис: Победить «Зенит» нам помогли лучшее исполнение штрафных и принятие умных решений

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал игру своих подопечных и соперника в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«В баскетбольном смысле немало проблем нам доставил Пангос своими созиданием и исполнительским мастерством, но во второй половине мы сработали лучше и ограничили его активность. Лучшее исполнение штрафных и принятие умных решений помогли нам победить. Тем не менее «Зенит» — отличная команда, и эта серия только начинается», — приводит слова наставника пресс-служба армейцев.

Отметим, что самым результативным игроком встречи в составе ЦСКА стал форвард Торнике Шенгелия. В его активе 17 очков.

Добавим, что вторая игра серии пройдет 19 мая в Санкт-Петербурге.

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