Паскуаль - о поражении от ЦСКА: На результат игры повлияли потери «Зенита» во второй четверти

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль назвал причины поражения от ЦСКА в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ (73:78).

«Мы промахивались на штрафных — не забросили десять, а также совершили 11 потерь мяча. Также мы отдали ЦСКА 13 подборов в нападении. Это то, что нам необходимо улучшать. Еще перед игрой мы знали, что эти факторы будут важны. Во многом на игру повлияли наши потери во второй четверти, после них ЦСКА убегал в быстрый отрыв и набирал легкие очки», - цитирует наставника официальный сайт клуба.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Зенита» Кевин Пангос. В его активе 23 очка.

Добавим, что вторая игра серии пройдет 19 мая в Санкт-Петербурге.