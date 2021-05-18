Источник: ЦСКА позволит Джеймсу продолжить карьеру в НБА

Руководство ЦСКА намерено позволить Майку Джеймсу, у которого контракт с армейцами истекает через два года, продолжить выступление в Национальной баскетбольной лиге, сообщает Eurohoops.

Как отмечается в источнике, предстоящим летом стороны приступят к переговорам по разрыву соглашения. ЦСКА не планирует возвращать игрока, который входит в тройку самых высокооплачиваемых в Европе.

Напомним, сезон американец начал в составе армейцев, но после ссоры с главным тренером команды Димитрисом Итудисом принял решение покинуть Москву и вернулся в апреле в Северную Америку.

Ранее стало известно, что греческий специалист, который отстранил Джеймса от игр и исключил из состава, подписал с клубом новое соглашение до лета 2023 года.