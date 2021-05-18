Андрей Ватутин: ЦСКА отметит столетие в статусе бродяг

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о том, в каких условиях будет существовать московский клуб после сноса домашней арены.

«Происходящее – катастрофа, масштаб которой лучше нас не понимает никто, – цитирует Ватутина RT, ссылаясь на сайт телеканала «Матч ТВ». – Придется разделяться: одна команда в одном зале, другие где-то еще. Евролигу и Единую лигу ВТБ, вероятно, будем играть в «Мегаспорте». Где тренироваться, где будет офис, где обитать двум молодежным командам — все эти вопросы пока открыты

Были предложения о переезде в другой город, но ЦСКА – московский клуб, которому в 2023 году исполняется 100 лет. Втройне обидно оттого, что к тому времени мы точно не успеем обзавестись новым домом и отметим столетие в статусе бродяг».

УСК ЦСКА был построен для проведения спортивных соревнований в рамках летних Олимпийских игр в Москве. Универсальный-спортивный комплекс открыли 17 октября 1979 года. В 2005-м УСК был назван в честь заслуженного тренера СССР Александра Яковлевича Гомельского.

Баскетбольный клуб ЦСКА отсчитывает свою историю с 29 апреля 1923 года.