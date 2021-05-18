Андрей Ватутин: Впервые ЦСКА едет на «Финал четырех» не в статусе фаворита

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил шансы ЦСКА выиграть Евролигу.

«Вероятно, впервые мы едем на «Финал четырех» не фаворитами, а андердогами, перехватив эту роль у «Олимпиакоса», – заявил Ватутин в интервью для «Матч ТВ». – Будь с нами Джеймс и Милутинов, речь сейчас шла бы только о первых местах и в Евролиге, и в Единой лиге ВТБ. Однако и без них команда не развалилась, адаптация Эрика и Лундберга прошла удачно, в этом прямая заслуга Итудиса. И игроков, разумеется».

«Финал четырех» Евролиги пройдет в немецком Кельне с 28 по 30 мая. В первом раунде ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес», а «Барселона» – с «Миланом».

В Единой лиге ВТБ армейцы 17 мая в первом матче полуфинальной серии обыграли на выезде петербургский «Зенит» со счетом 78:73.

Американский разыгрывающий Майк Джеймс покинул ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом и в данный момент играет за «Бруклин Нетс» в НБА.