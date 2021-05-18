Паскуаль – перед вторым матчем с ЦСКА: Эта серия будет очень тяжелой и требовательной

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящих матчей полуфинальной серии с московским ЦСКА .

— Мы знаем, что эта полуфинальная серия против очень качественной команды будет очень тяжелой и требовательной. В первом матче наша игра в некоторых аспектах не была на том уровне, на котором мы способны выступать. Наша цель — быть лучше во всех элементах игры на протяжении всех сорока минут, чтобы добиться победы, — приводит слова испанца телеканал «Матч ТВ».

Вторая игра серии до трех побед пройдет 19 мая в Санкт-Петербурге.