Томас – перед вторым матчем с ЦСКА: Сейчас важно пройти в финал и выиграть чемпионат

Форвард «Зенита» Уилл Томас рассчитывает на победу в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ серии с московским ЦСКА.

— Думаю, это будет комбинация нервов и тяжелой игры. Мы знаем, как важно сейчас пройти в финал и, надеюсь, выиграть чемпионат. Давление испытывают обе команды, стремящиеся к победе в матче и всей серии, — это было видно в первой игре. Нам необходимо действовать более атлетично, соответствовать физической мощи противника под кольцом. Сейчас главное — забирать подборы у своего щита. Болельщики наполняли арену энергией и были великолепны. Надеюсь, они вернутся на второй матч, — приводит слова баскетболиста «Матч ТВ».

Вторая игра серии до трех побед пройдет 19 мая в Санкт-Петербурге.