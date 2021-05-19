Пашутин – о поражении «Локомотива-Кубань» от УНИКСа: Это моя ответственность

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды в прошедшем матче.

— Мы начали очень мягко, как и с «Химками», что на домашней площадке просто недопустимо. Понятно, что это моя ответственность. По ходу игры сумели догнать соперника, перевести игру в овертайм, но все идет от защиты. Когда мы хорошо защищаемся, подбираем, есть быстрый переход в нападение и движение мяча, то игра совершенно другая. Не та, которая была сегодня, а та, которую мы показывали весь сезон, — передает слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

20 мая в Краснодаре состоится второй матч полуфинальной серии.