«В овертайме мы собрались». Прифтис – о победе УНИКСа над «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился эмоциями от победы своей команды в прошедшем матче.

— Это была очень эмоциональная игра с тяжелой концовкой. Прежде всего, хочу поздравить «Локо» с тем, как они боролись и провели этот матч. Без двух разыгрывающих они, конечно, не показали всего, на что способны, но в их составе много высоких мощных игроков, из-за чего мы испытывали определенные трудности по ходу встречи. «Локо» здорово провел четвертую четверть и показал отличную игру. В овертайме мы собрались и сыграли, как команда, но в следующем матче нам нужно действовать более серьезно, — цитирует тренера официальный сайт Единой лиги ВТБ.

20 мая в Краснодаре состоится второй матч полуфинальной серии.