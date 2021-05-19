Полсотни очков Тейтума позволили «Бостону» обыграть «Вашингтон»

«Бостон Селтикс» обыграл на своей площадке «Вашингтон Уизардс» в матче плей-ин НБА со счетом 118:100.

В составе хозяев самыми результативными стали легкий форвард Джейсон Тейтум (50 очков), разыгрывающий Кемба Уокер (29 очков) и центровой Тристан Томпсон (12 очков и 12 подборов).

У «Вашингтона» лучшими на площадке были защитник Брэдли Бил (22 очка), а также разыгрывающий Расселл Уэстбрук (20 очков и 14 подборов).

«Бостон» получил возможность сыграть в плей-офф. Уизардс» поспорит за восьмой номер посева с «Индианой».

Напомним, что рекорд результативности в истории НБА принадлежит экс-баскетболисту «Филадельфии» Уилту Чемберлену, который в марте 1962 года в матче с «Нью-Йорком» записал в свой актив ровно 100 очков.