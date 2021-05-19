Итудис – об отстранении Джеймса: Сделали это, чтобы спасти команду

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал ситуацию с разыгрывающим Майком Джеймсом, которого в апреле отчислили из команды из-за конфликта с наставником.

«Решение, которое мы приняли, – единственное, что могли сделать для спасения команды. Джеймс не мог поладить ни со своими партнерами, ни с тренером. Он был самым результативным игроком, все было в его руках. Посмотрим, как ситуация будет развиваться в будущем», – цитирует греческого специалиста Gazzetta.gr.

Ранее ЦСКА заявлял, что не планирует возвращать игрока, который входит в тройку самых высокооплачиваемых в Европе. Также сообщалось, что Димитрис Итудис подписал с столичным клубом новое соглашение до лета 2023 года.

Напомним, Майк Джеймс доигрывает сезон в «Бруклин Нетс».