Итудис рассказал, что вместо ЦСКА мог возглавить «Басконию»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о том, что до назначения в московский клуб получил предложение от испанской «Басконии».

«До ЦСКА со мной связывалась другая команда – «Баскония». Также я встречался с президентом турецкой «Бандырмы». Когда он узнал про ЦСКА, то взял в руки салфетку и, порвав ее, сказал: «Какой контракт? Уходи». Он всегда делал акцент на близости между греками и турками», – цитирует Итудиса Gazzetta.

Напомним, что греческий специалист руководит армейской командой с лета 2014 года, что является самым длительным периодом в новейшей истории клуба. Под руководством Итудиса ЦСКА дважды победил в Евролиге (2016, 2019), выиграв в данном турнире 375 из 455 официальных матчей, а также пять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ.