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19 мая 13:15
автор: Максим Скороходов

Евролига заявила о полной готовности Кельна к «Финалу четырех»

Четыре команды определят чемпиона самого престижного турнира Европы 28-30 мая.

Немецкий город Кельн, который в этом году примет «Финал четырех» Евролиги, готов к решающей стадии турнира.

«Кельн полностью готов к «Финалу четырех». Из-за необходимости соблюдать особый протокол по здоровью и безопасности, команды прилетят во вторник - на день раньше, чем обычно», - приводит сообщение пресс-службы Евролиги ТАСС.

Напомним, что в полуфинальной стадии 28 мая действующий чемпион турнира ЦСКА сыграет с турецкой командой «Анадолу Эфес», а итальянский «Милан» - с испанской «Барселоной».

источник: ТАСС
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