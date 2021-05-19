Евролига заявила о полной готовности Кельна к «Финалу четырех»

Немецкий город Кельн, который в этом году примет «Финал четырех» Евролиги, готов к решающей стадии турнира.

«Кельн полностью готов к «Финалу четырех». Из-за необходимости соблюдать особый протокол по здоровью и безопасности, команды прилетят во вторник - на день раньше, чем обычно», - приводит сообщение пресс-службы Евролиги ТАСС.

Напомним, что в полуфинальной стадии 28 мая действующий чемпион турнира ЦСКА сыграет с турецкой командой «Анадолу Эфес», а итальянский «Милан» - с испанской «Барселоной».