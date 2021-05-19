Кущенко – после матча «Зенит» – ЦСКА: До сих пор нахожусь под эмоциями от того, что увидел

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился эмоциями от прошедшей встречи.

— В истории Единой лиги ВТБ не было никогда двух овертаймов в плей-офф. Их всего-то было 11, а в плей-офф такое — в первый раз. Очень сложная игра для тренеров, для команд, для судей. Когда наступили овертаймы, «Зенит» наконец-то поймал эту энергию, этот драйв, который давали питерские болельщики. После чего навязал ЦСКА ту идею, те нововведения, которые внес тренер после первого матча.

До сих пор нахожусь под эмоциями от того, что увидел. Образно говоря, Евролига отдыхает по поводу того, что у нас происходит в полуфинале Лиги ВТБ. Наверное, этот матч войдет в историю, но, надеемся, таких будет ещё больше, давайте ждать третьего овертайма, — приводит слова Кущенко телеканал «Матч ТВ».

Завтра свой второй полуфинальный матч серии проведут в Краснодаре «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС, который одержал победу в первой встрече.