ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Испания - Сегунда 2-й тайм, 90+2' Тенерифе 0 Мальорка 1
Испания - Сегунда 2-й тайм, 90+2' Мирандес 0 Леганес 0
Италия - Серия А 03:00 Умана Рейер 0 Динамо Сассари 0
Италия - Серия А 03:00 Олимпия Милан 0 Доломити Энерг 0
Болгария - Первая лига 17:30 Царско Село 0 Черно море 0 П1 5.90 Х 3.90 П2 1.54
Италия - Серия B 19:30 Лечче 0 Венеция 0 П1 2.18 Х 3.30 П2 3.50
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Ботев П 0 П1 1.62 Х 3.50 П2 5.80
Испания - Сегунда 20:00 Спортинг Хихон 0 Лас-Пальмас 0 П1 1.72 Х 3.30 П2 6.00
Испания - Сегунда 20:00 Малага 0 Жирона 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.20
Италия - Серия B 21:45 Монца 0 Читтаделла 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Испания - Сегунда 22:30 Сарагоса 0 Кастельон 0 П1 1.79 Х 3.50 П2 5.00
Испания - Сегунда 22:30 Райо Вальекано 0 Овьедо 0 П1 1.65 Х 3.60 П2 6.10
19 мая 23:42
автор: Артем Спиридонов

Кущенко – после матча «Зенит» – ЦСКА: До сих пор нахожусь под эмоциями от того, что увидел

Сегодня питерский клуб обыграл на своем паркете московских армейцев (107:104) и сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился эмоциями от прошедшей встречи.

— В истории Единой лиги ВТБ не было никогда двух овертаймов в плей-офф. Их всего-то было 11, а в плей-офф такое — в первый раз. Очень сложная игра для тренеров, для команд, для судей. Когда наступили овертаймы, «Зенит» наконец-то поймал эту энергию, этот драйв, который давали питерские болельщики. После чего навязал ЦСКА ту идею, те нововведения, которые внес тренер после первого матча.

До сих пор нахожусь под эмоциями от того, что увидел. Образно говоря, Евролига отдыхает по поводу того, что у нас происходит в полуфинале Лиги ВТБ. Наверное, этот матч войдет в историю, но, надеемся, таких будет ещё больше, давайте ждать третьего овертайма, — приводит слова Кущенко телеканал «Матч ТВ».

Завтра свой второй полуфинальный матч серии проведут в Краснодаре «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС, который одержал победу в первой встрече.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Xiaomi с представила российской аудитории новое поколение фитнес-браслета Mi Smart Band 6Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в ЛеонеВиктория Ричи - обзор сборной Англии на Чемпионате ЕВРО - 2020Тошич: Надеюсь, ЦСКА знает, что делает, отпуская ОличаЧтобы описать Роднину, Тарасова выбрала слово из 4-х буквСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
«Чувство, будто тебя выселяют из родного дома». Сенников — о событиях в «Локомотиве»
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников признался «Плеймейкеру», что с тревогой воспринимает сообщения о возможном будущем «РЖД Арены».
Этот поезд в огне. Фанаты «Локомотива» напряглись после новостей о переезде клуба из Черкизова в Лужники
По данным источников, речь идет о предстоящей аренде железнодорожниками легендарного спорткомплекса на 49 лет.
Самый веселый хоккей будет здесь. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Мэттьюза-Макдэвида
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Северном дивизионе, где из-за пандемии регулярный чемпионат затянулся.
Алиссон в Стране чудес. Символическая сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
«Слуцкий лучше Семака, «Спартак» — сборище симулянтов, договорняки с «Сочи» — это тупо». Откровения Дзюбы
Чемпион и лучший бомбардир РПЛ-2020/21 Артем Дзюба дал интервью для YouTube-канала «Грустная передача о футболе». Самое интересное – в подборке «Плеймейкера».
«Планка годноты задрана до небес». Клип на 50-летие Слуцкого с Шатовым-Губиным и Зуевым-Андерсом разорвал соцсети
Пресс-служба казанского «Рубина» порадовала очередным классным видеоклипом, в котором футболисты команды поздравили своего главного тренера Леонида Слуцкого с юбилеем.
Чугунная бутса-2020/21: «Ахмат» и Швеца так никто и не догнал, а «Зенит» безнадежно отстал
«Плеймейкер» представляет майский рейтинг главных нарушителей Российской Премьер-Лиги - как среди игроков, так и среди команд - и называет лауреатов всего сезона-2020/21.
Орзул выиграла «Битву полов» у Нагучева, угадав напоследок 80 процентов исходов. Итоги 10-го раунда
Заключительный раунд "Битвы полов" завершился убедительной победой Марии Орзул над Романом Нагучевым (4:2). Общий счет противостояния - 7:3 в пользу телеведущей. Наши поздравления!
«Зенит», ковид, молодежь, судьи и европерспективы. Выводы по итогам российского футбольного сезона
Пять главных выводов из сезона РПЛ, который подошел к концу 16 мая 2021 года.
Чего ждать от самой русской пары. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Бобровского-Василевского
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика