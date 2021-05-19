Хавьер Паскуаль: «Зенит» вернулся в эту серию, сейчас нам необходимо восстановиться

Главный тренер питерского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал успех своей команды в прошедшей встрече.
—В первые двадцать минут матча мы были неэффективны, поэтому ЦСКА и удалось создать преимущество. В третьей четверти они играли великолепно. Мы лучше действовали в защите, но им удавалось забрасывать в сложных ситуациях. В последней части третьей четверти нам удалось немного сократить отставание. С четвертой четверти и до конца игры у нас были возможности выиграть — и в первом овертайме, и во втором. Мы вернулись в эту серию, сейчас нам необходимо восстановиться и ждать следующей игры в Москве, — цитирует испанца телеканал «Матч ТВ».
Следующий матч серии состоится 22 мая в Москве.
источник: Телеканал «Матч ТВ»