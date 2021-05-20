Елевич – после матча «Зенит» – ЦСКА: Огромное удовольствие получил, прекрасные впечатления

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич поделился эмоциями от прошедшей встречи.
— Огромное удовольствие от этого матча получил, прекрасные впечатления. В составе ЦСКА понравились Шенгелия и Хэккетт, у «Зенита» — Пангос. По-моему, просто феноменальную игру они провели. Я думаю, что в домашних матчах ЦСКА придется непросто, поскольку «Зенит» — команда очень хорошего уровня. Очень мне его игра понравилась, — передает слова Елевича «Матч ТВ».
Следующий матч серии состоится 22 мая в Москве.
источник: Телеканал «Матч ТВ»