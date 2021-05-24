ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ, в третий раз обыграв «Зенит»

Четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Зенит» завершился победой армейской команды со счетом 85:71.
Самым результативным игроком в составе московского клуба стал Дэниел Хэкетт, набравший 20 очков. У соперников больше всего очков набрал Кевин Пангос (18).
Отметим, что счет в серии – 3-1 в пользу ЦСКА. Таким образом, армейцы вышли в финал турнира, где их соперником станет УНИКС, обыгравший «Локомотив-Кубань» (3-0).
Единая лига ВТБ
Полуфинал
Четвертый матч
ЦСКА – «Зенит» – 85:71 (26:26, 19:14, 21:18, 19:13)