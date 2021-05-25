Хавьер Паскуаль: «Зенит» играл на пределе своих возможностей в полуфинальной серии с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в которой его команда уступила ЦСКА (1-3).

Отметим, что сегодня петербургский клуб потерпел третье поражение от армейцев, проиграв со счетом 71:85, и завершил свои выступления на турнире.

– Поздравляю ЦСКА. Они провели отличный плей-офф. Мы играли на пределе наших возможностей. ЦСКА показал невероятный баскетбол: они были эффективны во всех ситуациях, на всех позициях. Я хочу пожелать им удачи в «Финале четырех». Я считаю, что сейчас они переживают очень хороший момент для участия в этом турнире, – цитирует Паскуаля клубная пресс-служба петербуржцев.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Зенит» финишировал на первом месте в турнирной таблице, одержав 20 побед и потерпев четыре поражения. В четвертьфинале команда из Санкт-Петербурга уверенно переиграла «Парму» (2-0).

В финале соревнований ЦСКА встретится с УНИКСом.