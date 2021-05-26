Форвард «Нью-Йорка» Рэндл признан самым прогрессирующим игроком НБА

Форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл был признан самым прогрессирующим игроком НБА по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/21.

Как сообщает официальный сайт лиги, 26-летний Рэндл набрал 493 балла в опросе, в котором приняли участие 100 спортивных журналистов. Стоит отметить, что 98 человек поставили Джулиуса на первое место, выбирая свои тройки.

В минувшем регулярном чемпионате форвард «Никс» в среднем набирал 24,1 очка, делая 10,2 подбора и 6 результативных передач.

«Нью-Йорк» занял четвертое место в Восточной конференции, а в первом матче первого раунда плей-офф 23 мая уступил на своей площадке «Атланте» со счетом 105:107. Вторая встреча состоится ближайшей ночью по московскому времени.

За «Никс» Рэндл играет с 2019 года, а в прошлом выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».