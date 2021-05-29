«Милуоки» стал первым клубом, который вышел во второй раунд плей-офф НБА нынешнего сезона

В четвертой игре первого раунда плей-офф НБА «Майами» на своей площадке уступил «Милуоки» с результатом 103:120 (26:22, 38:35, 21:34, 18:29).

Команда из штата Висконсин выиграла серию со счетом 4-0 и первой из всех остальных участников розыгрыша пробилась во второй раунд.

Центровой «Милуоки» Брук Лопес набрал 25 очков, а форвард Яннис Адетокундо оформил трипл-дабл (20 очков, 12 подборов и 15 результативных передач).

У «Майами» 20 очков и 14 подборов на счету Бэма Адебайо, а трипл-даблом отметился Джимми Батлер (12 очков, 10 подборов и 10 ассистов).