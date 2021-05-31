Сергей Кущенко: Евролиге надо отказаться от матча за третье место

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко предложил организаторам «Финале четырех» Евролиги изменить формат проведения турнира.

«Стало очевидно, что матч за третье место в «Финале четырех» не актуален, и Евролиге надо от него отказываться. ЦСКА, уступив «Эфесу», настраивался уже на УНИКС. Надеюсь, серия будет напряженной и зрелищной, а не как сегодняшний матч за бронзу», - цитирует Кущенко ТАСС.

Напомним, что в матче третье место ЦСКА уступил итальянскому «Милану» (73:83). Победителем Евролиги в сезоне 2020/2021 стал турецкий «Анадолу Эфес».