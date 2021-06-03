«Зенит» попрощался с Фридзоном

Петербургский «Зенит» опубликовал благодарность за сезон баскетболисту команды Виталию Фридзону.

«Сказать, что мы были рады видеть легенду в майке «Зенита» - ничего не сказать. Мы все гордимся тем, что Виталий провел этот невероятный сезон в составе сине-бело-голубых.

Его интервью - это целая история, которую не хочется заканчивать. На один вопрос о сопернике Виталий Валерьевич вспомнит прошлые матчи, расскажет интересный случай и разложит по полочкам все факторы для победы», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Фридзон провел 30 игр во всех турнирах, в которых набрал 132 очка. Действующий контракт игрока с клубом истекает этим летом.