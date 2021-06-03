В Санкт-Петербурге на ПМЭФ состоялся гала-матч по баскетболу

В рамках спортивно-зрелищной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялся гала-матч по баскетболу. В игре приняли участие баскетбольный клуб «Сколково», а также команда, состоящая из представителей бизнеса и государственных служащих. Он стал частью неформальной программы форума, в ходе которой участники могли передохнуть от деловых встреч, коими насыщен каждый день. В перерыве они стали зрителями яркого фристайл-шоу, а по окончании матча были награждены памятными призами.

ПМЭФ ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2021 году «Советский спорт» является информационным партнером форума.