«Лос-Анджелес Лейкерс» вылетел в первом раунде плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете проиграл в шестом матче первого раунда плей-офф НБА «Финиксу» со счетом 100:113 и уступил в серии 2-4.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостевой команды Девин Букер (47 очков). В команде из «города ангелов» больше всего очков набрано у Леброна Джеймса (29), который впервые в своей карьере закончил сезон в первом раунде плей-офф.

Во втором раунде «Финикс» сыграет с «Денвером», который выиграл серию у «Портланда» (4-2).