«Химки» не выступят в Единой лиге ВТБ в сезоне 2021/22

Пресс-служба Единой лиги ВТБ сообщила о том, что «Химки» не подтвердили свое участие на турнире в сезоне-2021/22.

– В лигу поступило официальное письмо, в котором «Химки» уведомили руководство лиги о том, что не могут подтвердить свое участие в сезоне-2021/22 из-за отсутствия финансовых гарантий, – приводит слова представителей организации ТАСС.

Ранее появилась информация, что у подмосковного клуба имеются финансовые задолженности перед игроками за прошедший сезон.

Напомним, что «Химки» выступали в Единой лиге ВТБ с момента ее основания в 2008 году. С тех пор команда стала победителем турнира в сезоне-2010/11.

В прошедшем розыгрыше турнира подопечные Андрея Мальцева вышла в плей-офф, где уступила «Локомотиву-Кубани» (0-2).