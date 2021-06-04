Женская сборная России уступила Сербии в товарищеском матче

Женская сборная России уступила команде Сербии в товарищеском матче в рамках подготовки к ЧЕ-2021.

Встреча в Белграде завершилась со счетом 85:72 в пользу хозяек паркета. Самым результативным игроком в составе российской команды стала Мария Вадеева. В активе центровой 21 очко.

Отметим, что соперницы проведут еще один контрольный матч 5 июня.

Напомним, что чемпионате Европы пройдет в Испании и Франции с 17 по 27 июня. Команда Александра Ковалева на групповом этапе сыграет с Францией, Чехией и Хорватией.