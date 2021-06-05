ЦСКА обыграл в гостях УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ

В первой игре финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА переиграл в гостях казанский УНИКС со счетом 85:77 (18:19, 28:16, 23:15, 16:27).

Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Уилл Клайберн. В его активе 19 очков, восемь подборов и четыре перехвата.

У казанской команды по 15 очков набрали сразу три игрока: Уайт, Холланд и Браун.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу ЦСКА. Второй матч состоится также в Казани и пройдет в понедельник, 7 июня.

Единая лига ВТБ