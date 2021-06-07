Карасев подписал контракт с «Зенитом»

«Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о подписании контракта с форвардом Сергеем Карасевым.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 27-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.

«Он — отличный игрок, который, без сомнений, очень поможет нашей команде в предстоящем сезоне. В течение своей карьеры Сергей доказал, что он универсальный игрок: превосходно может играть как и на позиции атакующего защитника, так и на позиции лёгкого форварда», - сказал главный тренер команды Хави Паскуаль.

Напомним, что Карасев уже выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 годы. Затем бронзовый призер ОИ-2012 играл в «Химках».

В минувшем сезоне форвард набирал в Лиге ВТБ по 6,5 очков, 2,5 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.