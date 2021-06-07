ЦСКА во второй раз обыграл УНИКС в финальной серии Единой лиги ВТБ (видео)

Во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА переиграл казанский УНИКС со счетом 76:57 (24:16, 26:17, 13:10, 13:14).
Самым результативным игроком встречи стал грузинский форвард армейцев Торнике Шенгелия. В его активе 18 очков и семь подборов.
У казанской команды 15 очков набрал американский форвард Окаро Уайт. Также в его активе восемь подборов.
Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу ЦСКА. Третий матч состоится в Москве и пройдет в четверг, 10 июня.
Единая лига ВТБ