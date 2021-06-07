Сергей Кущенко: Надеемся, Казань даст бой в третьем матче

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил надежду на то, что интрига в финале турнира еще есть.

«Казань могла дать бой у себя дома. Особенно первый матч серии был очень эмоциональным, казалось, смогут навязать борьбу. И хочу подчеркнуть, что со стороны очень хорошо видно, кто трудится на 100 и больше процентов, но их недостаточно, надо как минимум семь человек. Надеемся, Казань даст бой в третьем матче в Москве, и он будет зрелищным. ЦСКА же показал убийственную хладнокровность в атаке», - приводит слова Кущенко ТАСС.

Напомним, после двух игр финальной серии лиги ЦСКА впереди со счетом 2-0. Третий и четвертый (если понадобится) матчи пройдут в Москве.

В текущем сезоне УНИКС в финале Еврокубка проиграл «Монако», однако завоевал право участвовать в Еворлиге. Армейцы заняли четвертое место в главном европейском клубном турнире.