Джеймс и Дэвис пропустят Олимпиаду в Токио

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не сыграют за сборную США на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает RT, ссылаясь на The Athletic.

«По словам источника, близкого к обоим игрокам, Леброн и Энтони не сыграют за национальную команду США из-за ужасного сезона с травмами», - написал журналист Джо Вардон.

Отмечается, что Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» и игрок «Портленда» Дэмьен Лиллард не исключают свое участие в Олимпийских играх.

Напомним, соревнования в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.