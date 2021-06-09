Йокич признан MVP регулярного чемпионата НБА

Центровой «Денвера» Никола Йокич признан самым ценным игроком (MVP) НБА по итогам регулярного сезона-2020/21. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Отметим, что Йокич стал шестым игроком в истории, рожденным вне США, который выиграл почетную награду. До него это делали Яннис Адетокунбо (родился в Греции), Хаким Оладжьювон (Нигерия), Стив Нэш (ЮАР), Тим Данкан (Виргинские острова) и Дирк Новицки (Германия).

Также серб стал всего вторым игроком в истории НБА, который завоевал награду MVP, будучи выбранным во втором раунде драфта.