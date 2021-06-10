Андрей Ватутин: Приятно так достойно проводить этот зал

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин поделился эмоциями после победы команды в Единой лиге ВТБ.

«Приятно выиграть кубок при своих болельщиках, и приятно так достойно проводить этот зал. Так сложились обстоятельства, что его разрушают, но жизнь продолжается. Поздравляю болельщиков с достойным завершением очень непростого сезона. Мы завершили регулярный чемпионат четвертыми - впервые в истории, но закончил ЦСКА на том месте, на котором и полагается», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, в финальной серии лиги армейцы обыграли казанский УНИКС со счетом 3-0 и в 11-й раз стали победителями турнира, при этом завоевав титул в девятый раз подряд.

Кроме того, команда переедет на новую площадку в связи с предстоящим сносом УСК ЦСКА им. Александра Гомельского.